بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 7.6 نقطة ليبلغ مستوى 7015.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المئة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تداول 144.10 مليون سهم عبر 9445 صفقة نقدية بقيمة 25 مليون دينار (نحو 76.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.5 نقطة ليبلغ مستوى 5721.37 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة من خلال تداول 107.7 مليون سهم عبر 4934 صفقة نقدية بقيمة 10.8 مليون دينار (نحو 32.9 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 11.9 نقطة ليبلغ مستوى 7698.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المئة من خلال تداول 36.4 مليون سهم عبر 4511 صفقة بقيمة 14.10 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3.4 نقطة ليبلغ مستوى 5670.06 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة من خلال تداول 72 مليون سهم عبر 3446 صفقة نقدية بقيمة 9.6 مليون دينار (نحو 29.2 مليون دولار).