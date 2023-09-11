أبو الغيط يُعزى الشعب الليبى فى ضحايا إعصار ”دانيال”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 سبتمبر 2023 10:26 مساءً - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عزائه للشعب الليبي وحكومته في ضحايا الإعصار دانيال، الذي ضرب البلاد مؤخرا، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.



وأكد أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، على ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الكارثة الطبيعية، متمنيا السلامة لأهل هذا البلد العربي "العزيز".

وكان قد أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الاثنين، تسجيل أكثر من ألفي قتيل في مدينة درنة شرقي البلاد، مؤكدا أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.

وكشف أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، اليوم الإثنين، عن تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الوصول للمدينة يكون من الجنوب عبر طريق بها صعوبات عدة للوصل إلى درنة.