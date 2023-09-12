الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم الاجتماع التنسيقي (35) للمجموعة العربية التفاوضية بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 11:26 صباحاً - نظمت إدارة شؤون البيئة والارصاد الجوية (الأمانة الفنية لجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة) الاجتماع التنسيقي الـ(35) للمجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ خلال الفترة 10-12/9/2023، حيث ناقش المفاوضون المعنيون بتغير المناخ مخرجات مؤتمر الأطراف (27) الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، وعدد من الموضوعات الفنية الخاصة بالتخفيف والتكيف، التمويل، الخسائر والاضرار، تدابير الاستجابة التي سوف تناقش ضمن جدول اعمال مؤتمر الأطراف القادم COP28 الذي يعقد بدولة الامارات العربية المتحدة نهاية العام الحالي.

شهد الاجتماع أيضاً التحضير للمشاركة العربية في الدورة الثانية لأسبوع المناخ للدول العربية وشمال إفريقيا التي تعقد في الرياض- المملكة العربية السعودية خلال الفترة 8-12/10/2023 والتي تعد مناسبة للتنسيق العربي قبل مؤتمر الأطراف وحشد التأييد للمواقف العربية الخاصة بالعمل المناخي. وقد خصص اليوم الأخير في الاجتماع للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بتغير المناخ.