استقرار أسعار الذهب في الاسواق العالمية
استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بأن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش.
في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1946.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1221.83 دولار.
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