الذهب ينخفض عالمياً
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.87 دولار للأونصة، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس/آب عند 1906.50 دولار للأونصة أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1993.30 دولار للأونصة، وفق رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.92 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.5% إلى 905.49 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1230.44 دولار للأونصة.
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