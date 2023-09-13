ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 3000 وفاة و5آلاف مصاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سجل عدد القتلى نحو 3 آلاف شخص، بينما تخطي عدد الجرحى 5 آلاف شخص، وفق إحصائيات أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء

عدد ضحايا زلزال المغرب

وبحسب الاحصائيات، فقد وصل عدد ضحايا زلزال المغرب إلى نحو 3 آلاف شخص، بينما وصل عدد الجرحى لنحو 5530 شخص، حيث وصل عدد الوفيات نحو 1643 شخص بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وتبذل السلطات المغربية جهودها الحثيثة للوصول إلى المناطق المنكوبة، إذ تستخدم الطائرات المروحية والمسيرات، وعدد كبير من عناصر الجيش للوصول إلى المصابين والمنكوبين لتقديم المساعدات والإنقاذ في المناطق المنكوبة في أقاليم الحوز مراكش وشيشاوة وتارودانت ووارزازات.

فيما لا يزال يعاني الكثير من الناجين من ظروف صعبة في الملاجئ المؤقتة، التي يعيشون فيها بعد أن قضوا الليلة الرابعة في العراء بعد وقوع زلزال الحوز، وفق ما ذكره موقع سكاي نيوز العربية.

الزلزال الأكثر فداحة في تاريخ المغرب

ويعتبر الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، هو الأعنف والأكثر فداحة من حيث عدد القتلي منذ 6 عقود، وتحديدًا من 1960.

وانضمت فرق إنقاذ دولية لتقديم المساعدة للمغرب بعد زلزال الحوز للبحث عن الناجين والمفقودين، وذلك من إسبانيا وبريطانيا وقطر.

الملك يزور المركز الاستشفائي

ونشرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية صورًا توضح زيارة الملك محمد السادس للمركز الاستشفائي الجامعي في مراكش، للقاء المصابين والتبرع بالدم، في أول ظهور إعلامي مصور منذ وقوع الزلزال.

وقد استقبل المركز حوالي 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي، من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لازال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج.