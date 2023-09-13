السلطات الليبية تبدأ حملات تطعيم بالأماكن المنكوبة بالعاصفة دانيال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:29 مساءً - أعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، عن بدء حملات تطعيم ضد الأمراض والأوبئة المختلفة، تستهدف المواطنين في المناطق المنكوبة بالفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، في شرق ليبيا، مؤكداً أنه على أتم استعداد لمنع أي تلوث بيئي نتيجة الكارثة الحالية.

لا توجد أمراض نتيجة انتشار الوفيات

وأضاف مركز مكافحة الأمراض في بيان أوردته فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم: «سنبدأ حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بالفيضانات، ونحن لم نرصد انتشار أي أمراض نتيجة الجثث الموجودة بالشوارع».

ارتفاع أعداد الضحايا كل دقيقة

وتابع مركز مكافحة الأمراض الليبي: «عدة جهات تقوم بدفن ضحايا الفيضانات، في ظل أن عدد ضحايا الفيضانات يرتفع كل دقيقة».

وضربت العاصفة دانيال ليبيا يوم الاثنين الماضي، وأدت إلى مقتل وتشريد أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب بيانات رسمية، مع إعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، وسط طلب مساعدات دولية لإنقاذ الوضع في البلاد.