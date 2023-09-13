سكاى نيوز: هزة أرضية جديدة تضرب منطقة الحوز المغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:29 مساءً - قالت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها أن سكان يشعرون بهزة أرضية جديدة تضرب منطقة الحوز المغربية.

يذكر أن وكالة الأنباء المغربية، قالت إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، زار المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم، الذى خلف خسائر بشرية ومادية فى العديد من جهات المملكة، وتبرع بالدم للمصابين.

وزار الملك مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للمصابين، وكذا الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى. وقد تم استقبال حوالي 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي، من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لا زال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج. وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان ارتفاع عدد الضحايا إلى 2901 شخص، تم دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.