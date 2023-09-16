السعودية تطلق الإنذار الأحمر لسقوط أمطار غزيرة وسيول وثلوج على مكة المكرمة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي، إطلاق الإنذار الأحمر لسقوط أمطار غزيرة وسيول وثلوج على مكة المكرمة.

وحذر المركز في بيان له، اليوم، من سقوط أمطار غزيرة مع رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول على مكة المكرمة، بداية من ظهر السبت حتى مساء السبت.

أمطار وسيول وثلوج

وفي وقت سابق، أكد المركز أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ومنطقة المدينة المنورة، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومنطقة نجران.