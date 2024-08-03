حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء غارة على البازورية بجنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 03:31 مساءً - نعى حزب الله اللبناني، اليوم السبت العنصر التابع له، علي نزيه عبد علي، الذي قتل في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته في البازورية بجنوبي لبنان.

وقالت مراسلتنا في لبنان، صباح اليوم، إن شخصا قتل وأصيب آخر في استهداف السيارة في بلدة البازورية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه قتل علي نزيه عبد علي، باعتباره من أبرز عناصر حزب الله في الجبهة الجنوبية في منطقة البازورية.

بيان الجيش الإسرائيلي

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: 'في وقت سابق من صباح اليوم (السبت)، تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من القضاء على الإرهابي علي نزيه عبد علي، وهو من أبرز الإرهابيين في الجبهة الجنوبية لحزب الله، في منطقة البازورية في جنوب لبنان'.

وأضاف البيان 'كان عبد علي متورطًا في النشاط الإرهابي للجبهة الجنوبية، حيث خطط ونفذ أنشطة إرهابية مختلفة'.

وأوضح البيان أن 'القضاء على عبد علي يمثل ضربة قوية لقدرات الجبهة الجنوبية ومنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة'.

وكانت مراسلتنا ذكرت أيضا أن بلدة طيرحرفا، في القطاع الغربي من جنوبي لبنان، تعرضت لغارة اسرائيلية أيضا.

من جانبه، استهدف حزب الله موقع العاصي بقذائف المدفعية، وأصيب 'إصابة مباشرة'.