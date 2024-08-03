انهيار سهم انتل في وول ستريت

انهيار سهم انتل في وول ستريتانهارت أسهم شركة إنتل الأمريكية المصنعة لأشباه الموصلات بنسبة 28% في وول ستريت الجمعة بنيويورك بعد أن أعلنت المجموعة عن خطة كبرى لتسريح أكثر من 15% من موظفيها بحلول نهاية العام.

وبذلك خسرت المجموعة الأمريكية العملاقة على الورق أكثر من 30 مليار دولار من القيمة السوقية بينما بلغت قيمة سهمها 20,95 دولارا بتراجع 28,08% عند الساعة 14,05 بتوقيت غرينيتش.

وأعلنت شركة إنتل، التي تتأخر أمام منافسيها في مجال الرقائق المتكيفة مع الذكاء الاصطناعي، الخميس أنها تريد خفض تكاليفها بعشرة مليارات دولار عن طريق صرف 15% من موظفيها.

وكانت الشركة الأمريكية توظف نحو 125 ألف موظف نهاية عام 2023، بالتالي سيخسر حوالي 18 ألف شخص وظائفهم.

وفي الربع الثاني، حققت المجموعة رقم أعمال بقيمة 12,8 مليار دولار أي أقل من توقعات المحللين وبتراجع واحد بالمائة مقارنة بالربع نفسه عام 2023.

وسجلت المجموعة خصوصا خسارة صافية قدرها 1,6 مليار دولار، مقارنة بأرباح صافية قدرها 1,5 مليار قبل عام. كما أعلنت أنها لن تقوم بتوزيع أرباح نهاية العام الحالي.