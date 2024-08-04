اليوم 303.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

فقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عددا من المواطنين قتلوا وجرحوا جراء غارات شنتها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول الهجوم الإسرائيلي على القطاع يومه الـ303.



وأضافت أن 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في قصف استهدف خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت خيام النازحين في محيط المستشفى، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 16 آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق كبير في الخيام".

كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الحسنات في مخيم دير البلح غرب المدينة، بحسب "وفا".

وقتل 8 وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العامودي في منطقة الفاخورة شمال غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال المخيم. كما أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار بشكل كثيف على مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق آلياته العسكرية النار على المنطقة.

وقصف الطيران الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي على الحي، وعلى حيي تل الهوى والصبرة في المدينة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف ورصاص صوب منازل المواطنين قبالة شاطئ مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار في محيط معبر رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 39,550 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.