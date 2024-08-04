الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وشددت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد على رفض دولة الكويت التام للعنف والإرهاب بكل أشكاله لتؤكد على وقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.

كما تقدمت الخارجية الكويتية بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الشرطة الصومالية أعلنت أمس السبت مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 63 آخرين في هجوم استهدف فندقا يقع على شاطئ (ليدو) في العاصمة مقديشو.