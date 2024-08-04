استشهاد 8 مواطنين في استهداف إسرائيلي منزل عائلة العامودي بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة 'القاهرة الإخبارية' من خان يونس، بأنه منذ فجر اليوم وحتى الآن، تم نقل حوالي 21 شهيدًا إلى مستشفيات غزة، نتيجة سلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة من القطاع.

الاحتلال يقصف خيمة للنازحين في الجهة الغربية

قال 'أبو كويك' في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل على قناة 'القاهرة الإخبارية': 'من أبرز الاستهدافات التي وقعت كانت داخل باحات مشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى، حيث قام الاحتلال بقصف خيمة للنازحين في الجهة الغربية من المشفى، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، من بينهم امرأة، وإصابة حوالي 18 آخرين بجروح متفاوتة'.

أفاد مراسل قناة 'القاهرة الإخبارية' من خان يونس بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل لعائلة العامودي في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، وتحديداً في منطقة الفالوجة، مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين.