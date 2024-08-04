القسام» تعرض مشاهد من تفجيرها عين نفق بقوة إسرائيلية وقنصها لجندي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 07:40 مساءً - عرضت كتائب 'القسام' الجناح العسكري لحركة 'حماس'، مشاهد من عملية تفجيرها عين نفق بقوة إسرائيلية وقنصها لجندي في وقت سابق، بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

قنص جندي صهيوني كان يتحصن داخل أحد المباني

ونشر الإعلام العسكري في 'القسام' مقطع فيديو يظهر 'تواجد جنود العدو عند عين نفق في حي تل السلطان'، مشيرا إلى أنه 'تم تفجير عين النفق بعدد من الجنود الصهاينة صباح يوم الجمعة 19 يوليو 2024، وإيقاعهم بين قتيل وجريح'.

كما أبانت اللقطات لحظة 'قنص جندي صهيوني كان يتحصن داخل أحد المباني في منطقة البراهمة'.وأمس السبت، أعلنت كتائب 'القسام'خوضها معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في رفح، مؤكدة استهداف عدة آليات وقنص جندي.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 689 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.