حزب الله يُهاجم مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية بالمسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أعلن حزب الله ، هجومه بالمسيرات مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية في ثكنة إيليت وتحقيق إصابات مباشرة.

وأشارت حزب الله، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إنه شن هجومًا جويًا بِسربٍ من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، مُستهدفًا أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عددًا من القتلى والجرحى.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا.