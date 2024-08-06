الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار
تراجعت أسعار الذهب،اليوم، تحت ضغط من ارتفاع الدولار لكن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2401.75 دولار للأوقية، وخسر المعدن الأصفر 1.5 بالمئة في الجلسة الماضية وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2442.90 دولار.
وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، وسجل الدولار أول صعود أمام الين الياباني هذا الشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 27.24 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 919.30 دولار، وكسب البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 870 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 أمس الاثنين.
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