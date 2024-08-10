الذهب يستقر بعد مكاسب كبيرة
استقرت أسعار الذهب عند التسوية، بعد صعود كبير خلال الجلسة الماضية، وذلك بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن الفدرالي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز" اليوم السبت، بأن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2427.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 1826 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده 1.9 في المائة الخميس الثامن من أغسطس.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المائة لتسجل عند التسوية 2473.4 دولار.. محققةً مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، بنحو 0.15 في المائة.
وهوى المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المائة يوم الاثنين مع تعديل المستثمرين لمراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقاً للأسهم.
وتراجع الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات منافسة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 27.44 دولار للأونصة.. وانخفض البلاتين 1.1 في المائة إلى 920.47 دولار.. وسجل المعدنان خسائر أسبوعية، فيما تراجع البلاديوم 2.1 في المائة عند التسوية إلى 903.3 دولار، لكنه حقق مكاسب أسبوعية.
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