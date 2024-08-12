الأمم المتحدة تُحذر من خطر كبير يُهدد سكان غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:28 مساءً - قال نائب متحدث أمين عام الأمم المتحدة فرحان حق، إنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يواصل إدانته بشكل مستمر الاستهدافات الإسرائيلية بحق المدنيين والأبرياء في قطاع غزة.

جوتيريش يدين المعاناة التي يلمسها في قطاع غزة

وأضاف "حق"، في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جوتيريش يدين المعاناة التي يلمسها في قطاع غزة، مؤكدًا أنه على دراية تامة بأن مصر وقطر والولايات المتحدة يبذلون جهودا ثلاثية مضنية للوصول إلى مفاوضات من شأنها أن تفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وإطلاق سراح الرهائن وإرسال المساعدات الإنسانية دون أي تعطيل.

وتابع نائب متحدث أمين عام الأمم المتحدة: "ما لم يكن هناك استمرار في الإمداد بالمياه النظيفة والغذاء والأدوية على غزة، فستكون هناك مخاطر مجاعة وسوء التغذية وانتشار الأمراض المعدية، وعدد من التداعيات الأخرى، سواء الصحية أو العامة بشكل إجمالي".