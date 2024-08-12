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ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1 %

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الجاري بدعم من ارتفاع الطلب، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1 %ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الجاري بدعم من ارتفاع الطلب، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2468.25 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2504 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 942.20 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 919.36 دولار.

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