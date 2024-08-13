إيران: الدعوات الأوروبية لطهران بضبط النفس ”تفتقر للمنطق السياسي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - قال المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أو المجموعة المعروفة بالترويكا الأوروبية، لطهران بضبط النفس، فيما يتعلق بالرد على إسرائيل "تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أعلنوا في بيانٍ مشتركٍ نشرته الحكومة البريطانية، الاثنين، أنهم يدعون إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل، من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة للخطر.

وأضافت الدول في البيان، أن القتال يجب أن يتوقف الآن، وكذلك يتعين الإفراج عن كل المحتجزين لدى حركة حماس، بحسب وكالة "رويترز".