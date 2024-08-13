الذهب يتراجع مع جني الأرباح

الذهب يتراجع مع جني الأرباحتراجعت أسعار الذهب اليوم مع جني الأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بينما ينتظر المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأمريكية الرئيسة التي قد تقدم مزيدًا من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2462.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الأسعار بأكثر من واحد بالمائة في الجلسة الماضية.

فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر لتستقر عند 2502.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 27.67 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمائة إلى 933.96 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 914.25 دولار.