دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على تراجع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تراجع مؤشرها العام 43.20 نقطة ليبلغ مستوى 7009.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.61 بالمئة. بورصة الكويت تغلق على تراجعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تراجع مؤشرها العام 43.20 نقطة ليبلغ مستوى 7009.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.61 بالمئة. وتم تداول 199.9 مليون سهم عبر 13181 صفقة نقدية بقيمة 49 مليون دينار كويتي (نحو 149.4 مليون دولار امريكي ). وزاد مؤشر السوق الرئيسي 29.86 نقطة ليبلغ مستوى 5983.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.50 بالمئة من خلال تداول 88.16 مليون سهم عبر 5105 صفقات نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 39.6 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 64.86 نقطة ليبلغ مستوى 7620.04 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.84 بالمئة من خلال تداول 111.7 مليون سهم عبر 8076 صفقة بقيمة 36 مليون دينار (نحو 109.8 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 68.96 نقطة ليبلغ مستوى5844.27 نقطة بنسبة نمو بلغت 1.19 في المئة من خلال تداول 36.3 مليون سهم عبر 2595 صفقة نقدية بقيمة 5.3 مليون دينار (نحو 16.16 مليون دولار).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على تراجع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.