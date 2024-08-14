الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:32 مساءً - أدان الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، ما أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع الراهن.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تدوينة له على منصة “إكس”: «إن الاتحاد الأوروبي يدين الاستفزازات التي يقوم بها الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ودعوته إلى انتهاك الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس».

وكرر بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي التي وجهها زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو /حزيران الماضي إلى الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك فيما يتعلق بالدور الخاص للأردن.

وكان الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير ويتسحاك فاسرلوف، قد اقتحما إلى جانب آلاف المستعمرين، أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.