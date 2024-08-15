اليوم 314.. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 40005 شهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40005، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92401 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منهم المستشفيات 40 شهيدًا و107 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن الآلاف من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.