الدولار يواصل الانخفاض
واصل الدولار انخفاضه اليوم، في ظل استقرار اليورو بالقرب من أعلى مستوى في 8 أشهر بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة شهر سبتمبر المقبل.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 102.59 نقطة.
وثبت الين عند 147.315 مقابل الدولار، بعد أن أظهرت اليوم بيانات أن اقتصاد اليابان نما بنسبة سنوية أسرع من المتوقع بلغت 3.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب انتعاش قوي في الاستهلاك.
كما استقر اليورو عند 1.1011 دولار في التعاملات المبكرة، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.28375 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمائة إلى 0.60035 دولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.42 بالمائة إلى 0.6624 دولار.
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