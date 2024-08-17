الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عديدة بالجنوب اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:28 مساءً - خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في مناطق عديدة بالجنوب اللبناني، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي بقطاع غزة

وفي إطار آخر، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، أنه تم مقتل 12 شخصًا وجرح العشرات جراء قصف إسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى مقتل 12 بقصف إسرائيلي استهدف مستودعًا يأوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل 10 في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي خيام النازحين.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على محيط المدخل لبلدة الزوايدة.

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، قتل مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل في الحي، كما أصيب طفل جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف منزل قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما يزيد على 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.