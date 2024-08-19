الجامعة العربية وبيلاروسيا يستعرضان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:29 مساءً - استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بمكتبه اليوم الاثنين السفير سيرجي تيرينتيف، سفير مفوض وفوق العادة لجمهورية بيلاروسيا لدى كل من جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان وجمهورية السودان.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شملت المناقشات التحديات الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأزمة الروسية- الأوكرانية.

واستعرض الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون القائم بين الأمانة العامة وجمهورية بيلاروسيا