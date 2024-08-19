لبنان يقدم شكوى رسمية جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 06:31 مساءً - قدمت جمهورية لبنان العربية، شكوى رسمية جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك احتجاجًا على خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت.

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صدر اليوم الإثنين، هذه الخروقات بشدّة، مؤكدةً أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان ومجاله الجوي، وذلك مخالفةً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما اعتبرت الوزارة أن تصرفات إسرائيل هذه تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر ممارسة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي، مُؤكدةً على أن إسرائيل تسعى من خلال هذه التصرفات إلى إرهاب المدنيين اللبنانيين وبثّ الذعر بينهم، وخاصةً بين الشرائح الأكثر ضعفًا مثل الأطفال.