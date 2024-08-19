الوطنية الفلسطينية : المفاوضات الحالية الفرصة الأخيرة لنتنياهو لاستعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن زيارة بلينكن للمنطقة، ومفاوضات غزة تعتبر الفرصة الأخيرة للتهدئة، منوها بأنها أيضًا الفرصة الأخيرة لنتنياهو لاستعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء.

وأضاف "البرغوثى"، خلال حواره عبر zoom عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنه عند تعطيل المفاوضات من جانب نتنياهو، لن يكون هناك ضمان لبقاء الأسرى أحياء، في ظل القصف "الهمجي" للجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الجانب الفلسطيني اليوم أبدى مرونة كبيرة في الوصول لاتفاق وقبل اقتراح بايدن، مردفًا أن بايدن ونتنياهو قاموا بتغيير الاقتراح.

وأشار رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى أنه لايمكن الموافقة على صفقة لوقف اإطلاق نار مؤقت، على أن يعود الاحتلال بشن الهجمات مرة أخري على غزة، مشيرًا إلى تصريح نتنياهو بأنه "يريد أن يستانف الحرب بعد إتمام الصفقة"، موضحًا أن بقاء إسرائيل في محور فلادلفيا ومعبررفح يعتبر مخالف للنص المقدم من بايدن.

وصرح، بأن هناك تناقض بين المقترح الأمريكي الجديد ومقترح بايدن، مردفا أن هذه المقترحات غير مقبولة من جانب حماس وكل الأطراف الفلسطينية، وأن نتنياهو يجر المنطقة لحرب إقليمية، لخدمة مصالحه السياسية الخاصة، مؤكدًا أن الحل بيد الولايات المتحدة الأمريكية لمنع نشوب الحرب، ومنع نتنياهو من مواجهة ايران، بالضغط عليه لإلغاء شروطه.