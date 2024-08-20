السودان.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول وفيضان بنهر القاش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أصدرت وحدة الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية السودانية اليوم الثلاثاء بيانا حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية بخمس ولايات سودانية.

وذكرت في بيانها أيضا أن الأمطار غزيرة جدا التي قد تؤدي لجريان سيول جارفة، وفيضان الاودية والخيران حيث ستهطل في ولايات كل من : جنوب شرق ولاية شمال كردفان، ولاية جنوب كردفان ، ولاية غرب كردفان، ولاية النيل الأزرق، وولاية سنار.

ودعت الجهات المعنية والسلطات المحلية اتخاذ اعلي درجات الحيطة والتأهب.

كما دعت مواطني هذه المناطق بالولايات ،اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية الخيران، مناشدة مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذر.