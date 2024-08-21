الرئيس الفلسطينى: التوجه إلى قطاع غزة يهدف لوقف العدوان المتواصل على شعبنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" أن المبادرة الوطنية للتوجه إلى قطاع غزة بصحبة أعضاء القيادة الفلسطينية، تهدف إلى وقف العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة، والتأكيد مجدداً أن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية" هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، باعتبارها وحدة سياسية جغرافية واحدة.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الثلاثاء برئاسة الرئيس "أبومازن"، حيث تم خلاله استعراض مبادرته بالتوجه إلى قطاع غزة ومعه أعضاء القيادة الفلسطينية.

وشدد الرئيس أبومازن على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة "منظمة التحرير"، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال الاجتماع، استمرارها بالإشراف على خطوات التحرك السياسي على الصعد الإقليمية والدولية كافة، لحشد الطاقات العربية والدولية والإسلامية من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس"أبومازن" وما جاء في كلمته.

كما أكدت أهمية سرعة تشكيل لجنة من القوى والفصائل الفلسطينية كافة تعمل على إنجاح مبادرة الرئيس الفلسطيني، والتوصل إلى خطة موحدة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة واستلام حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها كاملة، والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المانحة لإعداد خطة عمل لعودة النازحين وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أنها ستتابع الخطوات العملية لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.