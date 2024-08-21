مقتل القيادي بحركة فتح ”خليل المقدح” في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:29 مساءً - أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جنوب لبنان، بأن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل خليل المقدح القيادي بكتائب شهداء الأقصى، جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بصيدا جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة رباعية الدفع أمام جامع الإمام علي، قرب نادي الضباط في مدينة صيدا اللبنانية.

وأكدت أنه جرى نقل مصابين اثنين من المكان المستهدف في صيدا.

وكشف بيان صادر عن الدفاع المدني في جنوب لبنان، أن الاستهداف أسفر عن مقتل شخص بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة صيدا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لبلدات وقرى الجنوب اللبناني، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.