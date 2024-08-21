مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4679.94 نقطة منخفضا 13.1 نقطة وبنسبة 0.28 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4693.07 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 2.07 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 38.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 1.495 مليون ريال عماني.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.056 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.43 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 142 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 6.87 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 457 ألف ريال عماني أي ما نسبته 22.09بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 315 ألف ريال عماني وبنسبة 15.22 بالمائة.
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