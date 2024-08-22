الذهب يتخلى عن مستواه القياسي

الذهب يتخلى عن مستواه القياسيتراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وانخفضت مع ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2500.65 دولار للأوقية (الأونصة) ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء، وبلغ 2531.60 دولار.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2537.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة عقب نشر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو وأظهر أن المسؤولين يميلون بقوة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 29.37 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.41 بالمئة إلى 959.76 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 948.55 دولار.