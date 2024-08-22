وفاة المناضل الفلسطيني فاروق القدومي ”أبو اللطف”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 02:25 مساءً - توفي، ظهر اليوم الخميس، أحد القادة التاريخيين المؤسسين للثورة الفلسطينية ولحركة "فتح"، المناضل فاروق رفيق أسعد القدومي "أبو اللطف"، في العاصمة الأردنية عمان.

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القائد الوطني والتاريخي الكبير، أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل فاروق رفيق أسعد القدومي "أبو اللطف.

وُلد المناضل الكبير "أبو اللطف" في قرية جينصافوط في محافظة قلقيلية عام 1931. درس المرحلة الأساسية في مدرستي جينصافوط والمنشية في مدينة يافا، والمرحلة الثانوية في مدرسة العامرية في مدينة يافا، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1958.

انخرط القدومي في العمل السياسي في فترة مبكرة من حياته؛ فقد تعرف على ياسر عرفات وصلاح خلف أثناء دراسته في مصر، وشارك في تأسيس حركة فتح إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات، وخليل الوزير والرئيس محمود عباس، وصلاح خلف، وكان أحد كُتّاب مجلتها "فلسطيننا"، وعضو لجنتها المركزية منذ عام 1965، وممثلها في القاهرة، ومسؤول علاقاتها الخارجية، وشغل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

أصبح القدومي عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وعضوًا في المجلس الوطني، ورئيسًا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير عام 1973، ومسؤول دائرة الشؤون الخارجية لمنظمة التحرير عام 1989، وقد ساهم في تطوير علاقات المنظمة بالدول العربية والاتحاد السوفياتي وغيرها الكثير من دول العالم.