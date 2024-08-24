إعلام فلسطيني: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمنزل بخان يونس إلى 11 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 07:28 صباحاً - أفاد إعلام فلسطيني، عن ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمنزل في حي الأمل بخان يونس إلى 11 شهيدا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الاحتلال يقتحم نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز صرة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت بناية سكنية في شارع عصيرة، وتمركزت قوة من الجنود في شارع السكة أعلى مخيم العين، بينما انتشر آخرون في العديد من الأحياء الغربية والوسطى.