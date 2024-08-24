” ال الشيخ ” يترأس وفد السعودية إلى مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 11:38 صباحاً - وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

يترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يعقد في القاهرة وذلك على مدى يومي 25 ــ 26 أغسطس الجارى.

يشارك في المؤتمر أكثر من مائة شخصية من وزراء ومفتين وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية من أكثر 60 دولة.

ويلقي " ال الشيخ " كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ35 الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بمشاركة 60 دولة يستعرض خلالها جهود المملكة واساهماتها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بشؤون المرأة. كما يلتقى على هامش المؤتمر الإمام الأكبر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، و يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع رؤساء الوفود المشاركة لبحث أوجه التعاون لكل ما يخدم العمل الاسلامي بمختلف مجالاته.

يذكر أن المؤتمر يناقش ستة محاور هي: دور المرأة في بناء الوعي الديني، ودور المرأة في بناء الوعي الثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع، ودور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل، والتجربة المصرية في تمكين المرأة، ودور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على دور المرأة في نهضة المجتمع وحضورها الفاعل في مختلف جوانب الحياة، والتأكيد على التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية لدعم وجود المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني والدولي، كما يهدف المؤتمر إلى التنبيه على تنمية الوعي بأهمية قضايا المرأة للمساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني على حد سواء، وإبراز مكانتها في الشريعة ودورها الفاعل في بناء حضارة الرقي والتقدم والازدهار للإنسانية جمعاء.