ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط

ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقطارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 9.5 مليون ريال عُماني مقابل 8.5 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، مُسجلة صعودًا بنسبة 12.4 في المائة، مستفيدة من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات القيادية وسوق السندات والصكوك.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بأن تداولات سوق السندات والصكوك سجلت الأسبوع الماضي صعودًا لافتًا متجاوزة 775 ألف ريال عُماني مقابل 169 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.

وارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي بنسبة 7.1 في المائة من 2463 صفقة إلى 2639 صفقة.. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و421 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 27.2 مليون ريال عُماني.

وشهد الأسبوع الماضي تراجع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 22 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.