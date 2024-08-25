استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 08:25 مساءً - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة على مدينة غزة وجنوب القطاع، مما أدى إلى وقوع شهداء وضحايا إثر الاستهداف الغاشم.

وأفادت تقارير إعلامية، أن الطائرات الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام ورشة تصليح مركبات بشارع الصليب الأحمر بحي الشيخ نصر وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

شهداء غزة

وأضافت أنه قد استشهد 4 فلسطينيين آخرين وأصيب عدد كبير بجروح خطيرة، إثر قصف قوات الاحتلال سيارة في منطقة «ميراج» شمال مدينة رفح، مشيرة إلى استشهاد مواطن فلسطيني جراء القصف على منطقة «الحكر» بدير البح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40405 شهيدًا وإصابة 93468 آخرين، جراء استمرار الاستهداف الإسرائيلي للأبرياء والأطفال والنازحين منذ 7 أكتوبر 2023.

شهداء غزة

وأفادت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت نحو 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما راح ضحيتها نحو 71 شهيدًا و112 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.