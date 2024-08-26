استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:32 مساءً - أفاد مراسل RT بسقوط 5 قتلى فلسطينيين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف سيارة في خان يونس.

وأشار المراسل إلى أن السيارة التي تعرضت للقصف بصاروخ طائرة كانت على طريق الساحل بالقرب من ميناء الصيادين غرب خانيونس.

وأضاف: "‏30 قتيلا و66 مصابا جراء مجزرتين ارتكبهما الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 24 ساعة".

كما أكد استمرار القصف المدفعي في قرية المصدر جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين 11 فلسطينيا من منزل عائلة "أبو هدروس" الذي قصفه مؤخرا في منطقة حمد غربي المحافظة.