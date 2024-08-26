جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني لحزب الله في جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال، يوم الاثنين 26 أغسطس 2024 أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت مباني يستخدمها حزب الله في طير حرفا وكفر كلا في جنوب لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أكد أن الحرب مع "حزب الله" قد تأتي في المستقبل البعيد، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يتطلب اندلاع مواجهة شاملة.

وجاءت تصريحات جالانت في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد الحزب.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع لـ"حزب الله" ليست "نهاية المطاف"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد في هذا الصراع.

وأعلن حسن نصر الله، أن رد الحزب على اغتيال القيادي فؤاد شكر قد انتهى، مما يوحي بأن الحزب لا ينوي توسيع نطاق الردود في الوقت الحالي ومع ذلك، أضاف نصر الله أن باقي "محور المقاومة" يحتفظ بحقه في الرد بالطريقة التي يراها مناسبة، مما يشير إلى أن المنطقة قد تشهد تطورات جديدة حسب الظروف.