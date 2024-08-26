الإغاثة الطبية بغزة: قلقون من انتشار مرض شلل الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:32 مساءً - قال مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عائد ياغي، أن الأوضاع في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح تتسم بالخطورة الشديدة.

وتابع “ياغي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن مئات من السكان قد نزحوا إلى المستشفى هربًا من القصف الإسرائيلي المتواصل للمنازل، بينما خرج نحو 100 مريض من المستشفى إثر التصعيد الأخير.

وأشار إلى أن تكرار سيناريو الهجمات على المستشفيات الذي شهدته مستشفيات أخرى منذ بداية النزاع يتكرر مع مستشفي شهداء الأقصي.

وواصل ياغي أن هذا السيناريو يتضمن التحذيرات، إخلاء الجرحى والمرضى، ثم اقتحام المستشفى وتحويله إلى مركز اعتقال ومقبرة جماعية.

وأعرب ياغي عن قلقه البالغ من احتمالية انتشار مرض شلل الأطفال بين الأطفال دون سن العشر سنوات، حيث تم تسجيل نحو 3000 حالة في محافظتي دير البلح وخان يونس، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.

وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، وصول طعومات شلل الأطفال من نوع "nOPV"، ويجري العمل والتنسيق على إدخالها لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم إدخال المعدات اللازمة للسلسلة الباردة لحفظ المطاعيم في قطاع غزة، والتي سيتم توزيعها على المراكز المخصصة للتطعيم.

وطالبت الوزارة، المؤسسات الدولية بالعمل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان المتواصل على أهالي قطاع غزة حتى يتسنى للطواقم الطبية تطعيم الأطفال والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال.

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 40405 أشخاص، والمصابين إلى 93468.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40405 شهداء و93468 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأهابت صحة غزة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".