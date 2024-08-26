مستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان بن جفير بشأن المسجد الأقصى يُنذر بحرب واسعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 05:33 مساءً - قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ السلطة الفلسطينية ترفض دعوات بن جفير لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، مشيرًا، إلى أن الرئاسة الفلسطينية عبّرت عن هذا الأمر، وكذلك، كل متحدثي القيادة الفلسطينية.

وأضاف الهباش، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نرفض أي مساس أو اقتراب إسرائيلي من قدسية المسجد الأقصى المبارك، فالمسجد الأقصى جزء من عقيدة ملياري مسلم يملأون الدنيا بأسرها".

وتابع: "أي مساس بهذا المسجد يعتبر حربًا على الإسلام والمسلمين، وما أعلن عنه بن جفير بأنه يريد بناء كنيس يهودي داخل المسجد يعني حربا طاحنة سيدفع ثمنها الجميع لن تتوقف حتى عند حدود المنطقة، وربما تجتاح الدنيا بأسرها".

وأكد: "المسجد الأقصى أكثر مكان يتمتع بقدسية وحساسية وقيمة دينية وتاريخية وسياسية بالنسبة للشعب الفلسطيني والمسلمين في كل أنحاء العالم".