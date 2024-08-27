البرلمان العربي يدين تصريحات بن غفير ببناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات وزير كيان الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، واصفًا هذه التصريحات بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل كيان الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة كيان الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.