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مؤشر بورصة مسقط يغلق تداولاته منخفضا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداولاته،اليوم الثلاثاء عند مستوى 4691.12 نقطة منخفضا 6.2 نقطة وبنسبة 0.13 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4697.27 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق تداولاته منخفضاأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداولاته،اليوم الثلاثاء عند مستوى 4691.12 نقطة منخفضا 6.2 نقطة وبنسبة 0.13 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4697.27 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و377 ألفا و574 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 70.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و976 ألفا و536 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية زادت بنسبة 0.034 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.47 مليار ريال عماني.

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