جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة طولكرم – سرايا القدس محمد جابر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 07:32 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال اغتيال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع وأربعة مطلوبين آخرين عقب محاصرة منزل في محيط مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك في بيان مشترك، اغتيال خمسة فلسطينيين، بينهم محمد جابر أبو شجاع، قائد تنظيم «نور الشمس»، خلال عملية عسكرية في منطقة طولكرم.

وأضاف البيان: نفذت العملية من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك وحرس الحدود، حيث قتل المطلوبون بعد تبادل لإطلاق النار أثناء اختبائهم في أحد المساجد.

وأكد البيان أن محمد جابر كان متورطًا في العديد من الهجمات، منها عملية إطلاق نار في يونيو الماضي أسفرت عن مقتل أمنون مختار، بالإضافة إلى التخطيط لهجمات أخرى. كما أُعلن اعتقال مطلوب آخر وإصابة أحد مقاتلي الوحدة بجروح طفيفة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن لواء كفير يقود العمليات في منطقة طولكرم في الأيام الأخيرة.