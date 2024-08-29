هبوط الدولار

هبوط الدولارأخفق الدولار الأمريكي اليوم في الحفاظ على تعافيه وسط ترقب لقراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

وفي السوق بشكل عام، واجه الدولار صعوبة في الحفاظ على مكاسبه بعد ارتفاعه 0.48 بالمئة في الجلسة السابقة، حيث انخفض مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 100.94 نقطة.

وحقق الدولار النيوزيلندي أداء قويا بشكل ملحوظ في الجلسة الآسيوية وصعد إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6295 دولار .. وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات وأشار إلى إمكانية إقرار المزيد من التخفيضات في المستقبل.

وتراجع اليورو قليلا ووصل في أحدث التداولات إلى 1.1135 دولار .. بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.3209 دولار ..وحوم الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر مرتفعا 0.27 بالمئة إلى 0.6803 دولار .. ولم يشهد الين تغيرا يذكر عند 144.67 للدولار، ويتجه لتسجيل مكاسب 3.7 بالمئة خلال الشهر.