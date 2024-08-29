الذهب يلمع مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 2513.77 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس، وحقق مكاسب بلغت 22 بالمائة حتى الآن هذا العام.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 2546.80 دولار.
وهبط الدولار 0.1 بالمائة مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.91 بالمائة إلى 29.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 934.52 دولار، وكسب البلاديوم 0.3 بالمائة و ارتفع إلى 948.95 دولار.
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