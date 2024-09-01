إقلاع طائرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان محملة بـ30 طنا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى مطار بورتسودان محملة بـ30 طنا من المواد الغذائية والطبية لدعم وإغاثة النازحين في السودان اثر النزاعات المستمرة والأمطار والسيول هناك.

وقال المدير الإداري في الجمعية يوسف المعراج، في تصريح اليوم الأحد، إن الكويت ستواصل الجسر الإغاثي إلى السودان استمرارا لنهجها الإنساني وسعيها إلى إغاثة المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية والحروب مؤكدا أن هذا التوجه الإنساني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية بإغاثة المتضررين حول العالم وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء بالسودان والحرص على المساهمة في تخفيف معاناتهم.

وذكر المعراج، أن هذه الرحلة تتضمن المستلزمات الإغاثية والغذائية والطبية والكراسي المتحركة لمساعدة الكوادر الطبية وفرق الإسعاف لعلاج المصابين والمرضى والنازحين، مشيرا إلى أن الأوضاع تتطلب تقديم المزيد من المساعدات إلى جانب الإيواء للحد من الآثار الكارثية الناجمة عن الأزمة الإنسانية هناك.